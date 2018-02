(Actualisé avec déclaration)

PALM BEACH, Floride, 3 février (Reuters) - Donald Trump a estimé samedi que la note confidentielle visant le FBI rédigée par la majorité républicaine l'innocentait totalement dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016.

Dans un tweet envoyé de sa résidence de Palm Beach, en Floride, le président américain écrit: "Ce memo innocente totalement 'Trump' dans l'enquête. Mais la chasse aux sorcières russe continue. Il n'y a pas eu collusion et il n'y a pas eu obstruction (le mot désormais utilisé parce qu'après avoir cherché sans fin pendant un an et n'avoir RIEN trouvé, la collusion est morte). C'est une honte américaine!"

Le président de la commission de la Chambre des représentants au suivi de l'action gouvernementale, Trey Gowdy, un républicain, a toutefois fait part de son désaccord avec Donald Trump, affirmant que la note n'aurait aucun impact sur l'enquête sur l'ingérence russe.

"Pour moi, il n'y en a pas (d'impact)", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la chaîne de télévision CBS.

"Il y aura une enquête russe", a-t-il poursuivi.

La note confidentielle, dont Donald Trump a autorisé vendredi la publication malgré les mises en garde du FBI, accuse le FBI et le ministère de la Justice de parti pris à l'encontre du président américain dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016 et les soupçons de collusion entre Moscou et l'entourage de Trump.

Donald Trump se débat depuis son arrivée à la Maison blanche dans les méandres de "l'affaire russe". Il entend s'appuyer sur ce document pour tenter de démontrer qu'il fait l'objet d'un acharnement de la part de la commission d'enquête présidée par Robert Mueller, nommé en mai dernier par le département de la Justice.

Le parti démocrate dénonce de son côté un usage sélectif d'informations classifiées visant uniquement, selon lui, à discréditer Robert Mueller et son supérieur hiérarchique, le secrétaire à la Justice adjoint, Rod Rosenstein.

La Maison blanche affirme qu'aucun changement ne sera effectué au sein du département de la Justice en conséquence de la publication de cette note. (Ayesha Rascoe; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)