Trump songe à Panmunjom pour son sommet avec Kim Jong-un

(Actualisé avec déclarations devant la presse)

WASHINGTON, 30 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a estimé lundi dans un tweet puis lors d'une conférence de presse à la Maison blanche que le village frontalier de Panmunjom était sans doute le lieu le plus adapté pour accueillir sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

"De nombreux pays sont envisagés pour la RENCONTRE, mais est-ce que la Maison de la paix et de la liberté, à la frontière des Corées du Nord et du Sud, n'est pas plus représentative, importante et durable qu'un pays tiers ? Je pose simplement la question !", a-t-il écrit sur Twitter.

Le "village de la paix", située dans la zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées, a accueilli vendredi un sommet historique entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Les deux dirigeants ont promis la "dénucléarisation complète" de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix "permanente" et "solide" entre leurs pays toujours techniquement en guerre depuis 65 ans.

S'exprimant devant la presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue nigérian Muhammadu Buhari, le président américain a redit que la zone frontalière séparant les deux Corées serait le cadre parfait pour cette rencontre.

Trump, qui a ajouté en avoir parlé avec Moon Jae-hin, avait déclaré samedi lors d'un déplacement dans le Michigan que sa rencontre avec Kim Jong-un, la première d'un président américain en exercice avec un dirigeant nord-coréen, aurait lieu dans les trois ou quatre prochaines semaines.

Il a redit lundi qu'il pensait que ce sommet aurait bien lieu et qu'il serait couronné de succès. (Makini Brice et Roberta Rampton Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André pour le service français)