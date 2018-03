Trump sortira en mai de l'accord avec l'Iran, pense un sénateur

WASHINGTON, 18 mars (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, annoncera en mai la sortie des Etats-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien, croit savoir le sénateur républicain Bob Corker, président de la commission du Sénat aux Affaires étrangères.

"L'accord avec l'Iran est une autre question dont l'issue sera connue en mai et à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il sera prolongé", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision CBS.

"Je pense que le président en sortira sans doute, à moins que nos homologues européens ne proposent un autre cadre. Et je n'ai pas l'impression que ce soit leur intention", a-t-il déclaré.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont proposé à leurs partenaires européens de nouvelles sanctions contre l'Iran visant ses activités balistiques et son rôle en Syrie avec l'objectif de convaincre les Etats-Unis de préserver l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de la république islamique, selon un document obtenu vendredi par Reuters.