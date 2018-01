Trump veut voir l'accord sur le nucléaire iranien renforcé

Donald Trump veut un renforcement de l'accord sur le nucléaire conclu avec l'Iran en 2015 dans un délai de 120 jours, sinon les Etats-Unis s'en retireront, a fait savoir vendredi un haut responsable de l'administration américaine.

Le président américain, qui ne fait pas mystère de son intention de voir annulée cette convention d'encadrement du programme nucléaire iranien signée à Vienne en juillet 2015, donne donc au Congrès des Etats-Unis et aux pays européens parties prenantes une date limite pour l'améliorer.

Cette convention a été conclue entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (Chine, France, Royaume-Uni, Etats-Unis et Russie) plus l'Allemagne et l'Union européenne.

Le Congrès américain oblige le président à redire périodiquement s'il certifie que l'Iran applique l'accord de Vienne et à émettre une dispense pour que les sanctions américaines restent suspendues, ce que Donald Trump a fait vendredi, a-t-on ajouté de même source. (Rédaction de Washington, Gilles Trequesser pour le service français)