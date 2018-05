Turquie-Demirtas, emprisonné, candidat du HDP à la présidentielle

(Rpt)

ANKARA, 4 mai (Reuters) - Le parti d'opposition turc pro-kurde HDP (Parti démocratique des peuples) a désigné vendredi comme candidat à la présidentielle du 24 juin son ex-dirigeant Selahattin Demirtas, emprisonné depuis 17 mois pour atteinte à la sécurité.

"Le candidat du HDP est notre député d'Istanbul Selahattin Demirtas, actuellement retenu en otage", a déclaré l'actuelle codirigeante du parti Pervin Buldan.

"Selahattin Demirtas ne peut ni travailler ni avoir la chance d'aller à la rencontre des électeurs. C'est pourquoi nous exigeons que M. Demirtas recouvre la liberté sans délai", a-t-elle ajouté.

Ancien défenseur des droits de l'homme, Selahattin Demirtas est l'un des hommes politiques les plus connus de Turquie, ralliant des suffrages au-delà de la base kurde de son parti aux élections de 2015. Les procureurs l'accusent, tout comme des centaines d'autres membres du HDP en détention, d'être lié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation en lutte depuis 1984 pour l'autonomie du Kurdistan turc. Le HDP dément tout lien. S'il est reconnu coupable, Demirtas est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 142 ans de prison.

Les Turcs sont appelés aux urnes le 24 juin pour des élections législatives et présidentielle convoquées par le président Recep Tayyip Erdogan avec plus d'un an d'avance sur le calendrier.

Le HDP a rendu publique une lettre de Demirtas, dans laquelle celui-ci appelle ses partisans à l'épauler durant la campagne.

"Comme vous pouvez l'imaginer, mes mains sont sérieusement liées ici", écrit-il. "Aujourd'hui, c'est vous, les jeunes, les femmes, qui êtes mes mains, mes bras, ma voix, mon souffle!" (Gulsen Solaker et Tuvan Gumrukcu; Eric Faye pour le service français)