TxCell : annonce que toutes les résolutions du management soutenues par son conseil d’administration ont été adoptées à plus de 94% par l’assemblée générale annuelle des actionnaires

TxCell SA (Paris:TXCL) (FR0010127662 – TXCL), société qui développe des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices (Tregs) pour l'inflammation, l'auto-immunité et la transplantation, annonce aujourd’hui que l’assemblée générale annuelle des actionnaires de TxCell qui s’est tenue à Valbonne, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises au vote.

Le quorum s’est élevé à plus de 54%, avec un nombre de 11 948 444 votes enregistrés, sur un total de 21 831 009 droits de vote.

Toutes les résolutions proposées par la direction ont été votées selon les recommandations du conseil d’administration, avec plus de 94% des voix. Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de TxCell : www.txcell.com.

Au cours de cette assemblée générale, les mandats d’administrateurs de François Meyer, d’Auriga Partners, de Bpifrance Investissement et de David Horn Solomon ont été renouvelés pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Par ailleurs, le mandat de Directeur Général de Stéphane Boissel a été renouvelé par le conseil d’administration pour une durée de trois années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

« Lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont réitéré leur soutien à la stratégie définie par le conseil d'administration et exécutée par la direction de TxCell », déclare François Meyer, président exécutif du conseil d'administration de TxCell. « Le conseil d'administration est convaincu que la décision de recentrer les activités de recherche de TxCell sur l'ingénierie de Tregs conduira à une plateforme Treg améliorée. TxCell fait des progrès significatifs et est sur la bonne voie pour réussir ».

« Tout d'abord, je tiens à remercier le conseil d'administration ainsi que les actionnaires pour leur soutien continu à travers le processus de transformation stratégique de TxCell », déclare Stéphane Boissel, Directeur Général de TxCell. « Nous sommes fortement encouragés par les données obtenues jusqu’à présent. L'intérêt de l'industrie pour les Tregs en tant que thérapie n'a jamais été aussi élevé et nous voyons que le positionnement de TxCell est attractif. En seulement 18 mois, nous avons mis en place une nouvelle équipe, démontré la preuve de concept des CAR-Tregs, créé un procédé de fabrication robuste et industrialisable et mis en place un portefeuille de brevets à fort potentiel pour les années à venir ».

TxCell est une société de biotechnologies qui développe des plateformes innovantes d‘immunothérapies cellulaires T personnalisées pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes sévères présentant un fort besoin médical non satisfait. TxCell cible la transplantation ainsi que différentes maladies auto-immunes (liées aux cellules T ou aux cellules B), comme la sclérose en plaques, l’arthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires de l’intestin ou les maladies inflammatoires de la peau.

Les thérapies cellulaires développées par TxCell utilisent des lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les Tregs sont une population cellulaire découverte dans les années 90 et dont les propriétés anti-inflammatoires sont désormais établies. Contrairement aux approches classiques basées sur des Tregs polyclonaux non-spécifiques, TxCell ne développe que des Tregs spécifiques d’antigène génétiquement modifiés, dans lesquels la spécificité antigénique est introduite par un récepteur dit chimérique (CAR) (cellules CAR-Treg).

Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et compte actuellement 46 collaborateurs.

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de TxCell estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de TxCell qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par TxCell ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par TxCell auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2017 de TxCell qui a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 25 avril 2018. TxCell ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

