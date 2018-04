UBS : forte hausse des profits au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a présenté des résultats en forte progression au premier trimestre. La banque suisse a enregistré un bénéfice net en progression de 19% à 1,514 milliard de francs suisses pour des revenus en hausse de 2,2% à 7,7 milliards de francs suisses. Le résultat avant impôt des unités opérationnelles a progressé de 15,6% à 2, 243 milliards de francs suisses.Son activité de banque d'investissement a vu son bénéfice opérationnel avant impôts progresser de près de 23% à 589 millions de francs suisses. Elle a bénéficié de bons résultats dans le courtage actions et d'une bonne performance dans le conseil, le financement en fonds propres (ECM) et l'émission de dette (DCM) en Asie-Pacifique.La branche de gestion de fortune, Global Wealth Management, a attiré 19 milliards de francs suisses de capitaux frais. Son bénéfice opérationnel avant impôts a augmenté de près de 19% à 1,13 milliard de francs suisses.S'agissant de sa solidité financière, UBS a présenté un ratio de fonds propres en repli de 1 point à 13,1% et elle vise un ratio supérieur à 13% sur les deux prochaines années.