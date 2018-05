UE-Macron défendra à Sofia sa position sur l'Iran et le commerce

PARIS, 14 mai (Reuters) - Emmanuel Macron confirmera sa ligne dure sur le retrait américain de l'accord iranien et la décision de Donald Trump d'imposer des taxes sur l'acier et l'aluminium, lors d'un sommet UE-Balkans percuté par l'actualité, mercredi et jeudi à Sofia.

Lors d'un dîner des 28 dirigeants européens mercredi, le président français défendra également son projet, porté avec l'Allemagne, de créer une agence de financement de l'innovation. La Commission fera des propositions dans quelques jours, précise l'Elysée, qui espère aboutir "dans les prochains mois".

La question iranienne s'est invitée au menu et fait l'objet de travaux continus aux niveaux européen et national, avec un cap commun : sauver l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de Téhéran en dépit du retrait américain et protéger les intérêts économiques européens et iraniens, ajoute-t-on. "Il n'y a aucun signal de désunion."

Face à la menace de taxes sur l'acier et l'aluminium européens, pour l'instant différée au 1er juin, Emmanuel Macron répètera "qu'on ne négocie pas sous pression, avec un pistolet sur la tempe", dit-on à l'Elysée. "Ce n'est pas acceptable de la part d'un partenaire et ami aussi proche que les Etats-Unis."

Concernant l'Iran, la France veut protéger le financement des entreprises et durcir l'arsenal permettant de répliquer à une application extraterritoriale des règles américaines.

Sur le commerce, les Européens sont ouverts à un dialogue avec les Etats-Unis, en particulier pour lutter contre les surcapacités chinoises, le dumping et la réforme de l'OMC.

Mais sur l'idée d'un dialogue commercial bilatéral, "on est très clair, tous les Européens, sur le fait qu'on veut, avant d'envisager toute option de cette nature, que les Américains donnent une exemption permanente et inconditionnelle" à l'Europe.

Jeudi, les Européens travailleront avec les dirigeants de six pays des Balkans occidentaux - la Serbie et le Monténégro qui sont en négociations d'adhésion, l'Albanie et la Macédoine qui sont candidats, ainsi que le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine - en particulier sur le développement des infrastructures, de l'énergie, du numérique et les sujets de sécurité.

La question de l'élargissement de l'Union ne sera pas examinée à Sofia mais le sera en juin. La Commission a proposé d'ouvrir les négociations avec l'Albanie et la Macédoine.

Depuis son élection, "le président a été très clair (...) : dans l'Union telle qu'elle dysfonctionne aujourd'hui, il ne serait pas raisonnable d'envisager, à cadre constant, un quelconque élargissement", explique-t-on à l'Elysée. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)