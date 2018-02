UE : Paris déçu du rejet des listes transnationales mais persiste

PARIS (AFP)--La France a regretté mercredi que le Parlement ait rejeté la proposition, défendue par Emmanuel Macron, d'instaurer des listes transnationales aux élections européennes de 2019 mais "la France continuera à défendre cette idée" à l'avenir, indique un communiqué de l'Elysée mercredi.

"Le vote au Parlement européen sur la composition du futur Parlement n'a pas retenu le principe des listes transnationales pour les prochaines élections en 2019" mais la France continuera à défendre cette idée dans les mois et années à venir car elle contribuerait à renforcer la démocratie européenne en créant un débat sur des enjeux européens et non strictement nationaux lors des élections européennes", a indiqué l'Elysée.

"D'ores et déjà, l'idée progresse et le débat ne sera pas refermé", ajoute la présidence française, qui rappelle que cette proposition avait obtenu "un vote positif en commission et le soutien de nombreux groupes et parlementaires".

C'est un revers pour Emmanuel Macron, qui avait lancé en septembre cette idée de voter sur des listes transnationales pour les sièges que le Brexit laissera vacants en mars 2019.

Ces listes auraient réuni des candidats choisis au sein d'une circonscription unique aux dimensions de l'Union, idée prônée depuis longtemps par des militants européens comme Daniel Cohn-Bendit, dans l'espoir de renforcer le sentiment transeuropéen.

En revanche, Paris s'est félicité d'avoir obtenu pour la France 5 sièges supplémentaires, ce qui portera le nombre de députés français à 79 au lieu de 74 sur les 705 députés européens, dont le nombre total sera réduit de 46 sièges en raison du Brexit.

Cette augmentation qui "reflète le poids démographique" de la France "est un élément d'influence essentiel pour la France en Europe", souligne l'Elysée.

"Le combat pour refonder l'Europe, la rendre plus démocratique, doit se poursuivre et s'amplifier. Le système actuel ne suscite pas l'adhésion. Il faut retrouver un élan démocratique, un vrai débat européen : c'est le sens des consultations citoyennes, qui seront lancées dans toute l'Europe en avril prochain", poursuit Paris.

