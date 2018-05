UE: les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 9,6% en avril - ACEA

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)-- Les immatriculations de véhicules neufs dans l'Union européenne (UE) ont retrouvé le chemin de la croissance en avril, soutenues par une performance robuste dans les cinq principaux marchés de la région, selon les données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

En avril, 1,31 million de nouveaux véhicules ont été immatriculés dans l'UE, soit une hausse de 9,6% sur un an, a indiqué l'ACEA.

La progression a été la plus marquée en Espagne et au Royaume-Uni, avec des bonds de 12% et 10% respectivement. Les immatriculations ont augmenté de 9% en France et de 8% en Allemagne, tandis que l'Italie a enregistré la plus faible hausse, de 6,5%.

Les immatriculations du Groupe PSA ont bondi de 70%, en incluant celles du constructeur allemand Opel, racheté par le groupe français l'année dernière. La marque Peugeot a enregistré une hausse de 15%. Les immatriculations de Renault ont progressé de 9,7%, soutenues par le bond de 25% des ventes de Dacia.

Parmi les constructeurs automobiles allemands, Volkswagen a réalisé la meilleure performance, avec une croissance de 14%, tandis que les immatriculations de Daimler ont augmenté de 6,5%. En revanche, les immatriculations de BMW ont reculé de 1,4%.

-Alberto Delclaux, Dow Jones Newswires (Version française Aurélie Henri) ed: VLV

