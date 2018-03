UE–Ukraine: La Commission propose une nouvelle opération d'assistance macrofinancière d'un montant d'1 milliard d'euros

La Commission européenne a adopté une proposition prévoyant une nouvelle opération d'assistance macrofinancière (AMF) en faveur de l'Ukraine d'un montant maximal d'1 milliard d'euros pour soutenir la stabilisation économique et les réformes structurelles.

La proposition présentée ce jour fait suite à une demande des autorités ukrainiennes ainsi qu'à des discussions directes entre le président de la Commission, M. Jean-Claude Juncker, et le président ukrainien, M. Petro Porochenko. Cette nouvelle opération s'appuie sur les progrès effectués en termes de stabilisation économique et de réformes structurelles dans le cadre des trois précédentes opérations d'AMF.

Jusqu'ici, l'UE s'est engagée à débourser 12,8 milliards d'euros pour soutenir le processus de réformes en Ukraine, dont 2,8 milliards d'euros versés lors de trois opérations d'AMF depuis l'éclatement de la crise au début de l'année 2014.

M. Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission chargé de l'euro et du dialogue social, également chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés de capitaux, a déclaré: «La proposition présentée aujourd'hui portant sur une quatrième opération d'assistance macrofinancière, d'un montant d'1 milliard d'euros, témoigne de la volonté de l'Union d'apporter son soutien à la population ukrainienne. Cette solidarité doit aller de pair avec un engagement constant des autorités ukrainiennes envers un calendrier ambitieux de réformes visant à assurer la stabilité et la prospérité de l'Ukraine. Nous comptons sur le Parlement européen et les États Membres pour qu'ils soutiennent ce programme essentiel.»

M. Pierre Moscovici, commissaire chargé des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a déclaré pour sa part: «Si l'Ukraine jouit encore du soutien politique et économique de l'Union européenne, c'est grâce à ses efforts de réforme. Ces dernières années, le pays a accompli de nombreux progrès, souvent dans des circonstances très éprouvantes. J'invite à présent les autorités à redoubler d'efforts pour prolonger cette dynamique de réforme afin de contribuer à une Ukraine plus juste, plus stable et plus prospère, et ce dans l'intérêt de tous ses citoyens.»

L'ensemble des versements relevant de l'opération proposée, y compris le premier, dépendront toutefois de la mise en œuvre de réformes visant à pallier les failles de l'économie ukrainienne. Ces réformes, établies dans un protocole d'accord, devront prendre en compte les mesures de l'opération d'AMF précédente qui n'ont toujours pas été mises en œuvre, et inclure des mesures destinées à intensifier la lutte contre la corruption.

La Commission reconnaît les efforts de réforme significatifs entrepris par les autorités ukrainiennes ces dernières années, et notamment dans des domaines vitaux tels que l'énergie, l'administration publique, les filets de protection sociale, la gestion des finances publiques et la justice. Depuis janvier 2018 et l'expiration de la précédente opération d'AMF, l'Ukraine a poursuivi ses efforts de réforme, y compris en ce qui concerne certaines des quatre mesures de l'opération précédente qui n'avaient pas été mises en œuvre et qui avaient, par conséquent, empêché le versement de la dernière tranche de l'opération. Avec la création d'un registre central des crédits, l'un de ces quatre engagements est désormais respecté. En revanche, davantage de progrès sont nécessaires en ce qui concerne les trois mesures restantes. Il est important que cette dynamique de réforme soit maintenue pour lutter contre la corruption, renforcer la confiance et soutenir une reprise économique durable, l'emploi et la croissance.

Contexte

L'assistance macrofinancière (AMF) s'inscrit dans le cadre de l'action plus générale de l'Union à l'égard de ses voisins et est conçue comme un instrument exceptionnel de réaction aux crises. Elle est mise à la disposition des pays voisins de l'Union confrontés à de graves problèmes de balance des paiements. Outre l'assistance macrofinancière, l'Union européenne soutient notamment l'Ukraine au moyen de plusieurs autres instruments, dont une aide humanitaire, un appui budgétaire, des programmes thématiques, une assistance technique et des mécanismes de financement mixte afin de soutenir les investissements.

Le montant total des prêts AMF accordés par l'Union à l'Ukraine depuis l'éclatement de la crise au début de l'année 2014 s'élève à 2,81 milliards d'euros. Ce montant comprend le versement d'1,61 milliard d'euros en 2014-2015, dans le cadre de deux précédentes opérations d'AMF, et de 1,2 milliard d'euros en 2015-2017, dans le cadre de la troisième opération. L'Ukraine a rempli 17 des 21 engagements nécessaires au versement d'une troisième tranche de 600 millions d'euros qui aurait également pu être libérée en sa faveur lors de la troisième opération d'AMF. Or, quatre mesures n'avaient pas été mises en œuvre avant la fin de la période de mise à disposition de l'assistance, en janvier 2018. Dans ces circonstances, la Commission n'a pas été en mesure de verser la dernière tranche de la troisième opération d'AMF.

La proposition de la Commission relative à une quatrième opération d'AMF en faveur de l'Ukraine est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil de l'UE conformément à la procédure législative ordinaire.

Pour en savoir plus

