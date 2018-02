UNITI : Habitat présente ses voeux pour 2018

L'année 2018 s'annonce productive pour le Groupe UNITI avec de nombreux chantiers en cours, de nouveaux actes à signer, 3 livraisons et 2 premières pierres programmées et bien d'autres nouveautés.

L'année 2017 aura permis à UNITI de préparer son prochain cycle de développement grâce à une réorganisation interne, au renforcement du Pôle Technique et au travail des développeurs pour amener de nouvelles opérations. UNITI a également fidélisé ses partenaires (bailleurs, élus financeurs…) grâce à son savoir-faire dévoilé à l'occasion des 5 livraisons de l'année passée.

Le Groupe est donc prêt à amorcer l'année 2018. Il a d'ailleurs déjà signé plusieurs contrats préliminaires de réservation (CPR) avec des bailleurs sociaux depuis décembre, et prévoit d'acter 851 logements sur l'année* :

26 décembre 2017 : signature du CPR de l'opération « Domaine des Pins » à Saint-Jory (Occitanie).

Il s'agit du compromis de vente pour les 11 villas en PSLA1 du bailleur Toulouse Metropole Habitat en vue d'une signature prochaine de l'acte. Pour rappel, l'opération « Domaine des Pins » représente un total de 146 logements en accord avec deux bailleurs sociaux, Toulouse Metropole Habitat et le Groupe SNI.

27 décembre 2017 : signature du CPR de l'opération « Les Terrasses de Kassandra » à Villabé (Île-de-France).

Le contrat de réservation concerne 15 logements collectifs locatifs sociaux à financer PLUS2, PLAI3 et PLS4, 15 places de stationnement, et des locaux moto, entretien et vélos/poussettes qui seront cédés en VEFA5 à France Habitation ; sachant que le programme immobilier se compose de 45 logements au total.

25 janvier 2018 : signature du CPR de l'opération « Toulon Esterel » à Toulon (PACA).

Sur les 95 logements que comprend cette opération, seuls 39 lots seront à vocation sociale. C'est cette partie de la résidence qui a été signée avec le bailleur Toulon Habitat Méditerranée. Le reste des appartements sera vendu en accession libre.

Lexique

1 PSLA : P rêt S ocial L ocation A ccession

PSLA : rêt ocial ocation ccession 2 PLUS : P rêt L ocatif à U sage S ocial

PLUS : rêt ocatif à sage ocial 3 PLAI : P rêt L ocatif A idé d' I ntégration

PLAI : rêt ocatif idé d' ntégration 4 PLS : P rêt L ocatif S ocial

PLS : rêt ocatif ocial 5VEFA : Vente en l'Etat Futur d'Achèvement

*tous les chiffres du Groupe UNITI seront communiqués dans la « Lettre aux actionnaires n°2 »