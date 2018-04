USA: Harker (Fed) voit désormais deux autres hausses de taux en 2018

New York (awp/ats/reu) - Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, a dit anticiper désormais trois hausses de taux et non plus deux sur l'ensemble de 2018, au vu de la croissance économique plus vigoureuse et du soutien apporté par la réforme fiscale.

En février, il avait dit s'attendre à ce que deux hausses de taux suffisent cette année.

La Réserve fédérale (Fed) a comme attendu procédé la semaine dernière à un premier resserrement en 2018 et confirmé à cette occasion sa prévision de deux autres hausses de taux dans l'année, sans exclure d'autres tours de vis en 2019 compte tenu de la vigueur de la croissance.

"Au vu des perspectives plus fortes, je considère que deux hausses de taux supplémentaires cette année seraient appropriées", a déclaré jeudi Patrick Harker devant la New York Association for Business Economics. Il a ajouté que sa prévision était "écrite au crayon" et pouvait encore évoluer, tout en notant que "les choses se présentent bien".

Patrick Harker, qui ne vote pas cette année aux réunions du comité de politique monétaire (FOMC), a dit prévoir une croissance d'environ 2,6% cette année aux Etats-Unis, puis de 2,4% en 2019 et plus proche de 2% ensuite.

L'objectif d'inflation de 2% de la Fed sera selon lui atteint d'ici à la fin 2019.

ats/reu/rp