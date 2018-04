WASHINGTON, 1er avril (Reuters) - Donald Trump a affirmé dimanche qu'il n'y aurait pas de loi légalisant le statut des "dreamers", ces immigrés arrivés illégalement aux Etats-Unis alors qu'ils étaient enfants, faute d'accord sur le financement de la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

Après avoir souhaité de "Joyeuses Pâques" sur Twitter, le président américain a poursuivi: "Les agents patrouillant à la frontière ne peuvent pas faire leur travail à cause de lois libérales (démocrates) ridicules (...) Des 'caravanes' arrivent. Les républicains doivent utiliser l'option nucléaire pour adopter des lois plus dures MAINTENANT. PLUS D'ACCORD SUR LE DACA!"

Le programme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) avait été mis en place par Barack Obama en 2012 pour éviter l'expulsion des jeunes migrants devenus adultes et leur permettre d'obtenir un permis de travail.

Donald Trump l'a dénoncé l'an dernier et a depuis utilisé sa prorogation sous forme de loi comme monnaie d'échange avec les démocrates au Congrès pour obtenir le financement d'un mur à la frontière mexicaine, une de ses grandes promesses de campagne. Sans succès jusqu'à présent.

Le président américain, qui passe le week-end pascal à Mar-a-Lago, en Floride, s'en est aussi pris dimanche au Mexique, dont il a estimé qu'il "ne fait RIEN" pour arrêter les flux migratoires.

Il a menacé de déchirer l'accord de libre-échange qui lie les Etats-Unis au Mexique et au Canada (Aléna), actuellement en cours de renégociation, si Mexico persiste à refuser de financer la construction du mur frontalier. (Valerie Volcovici et David Lawder Tangi Salaün pour le service français)