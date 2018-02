USA: Janet Yellen (Fed) estime qu'il n'y a pas de bulle sur les marchés

Washington (awp/afp) - La présidente sortante de la banque centrale américaine Janet Yellen a estimé vendredi qu'il n'y avait pas de "bulle" sur les marchés financiers tout en incitant les investisseurs américains à rester "prudents".

Mme Yellen, qui quitte ses fonctions samedi et sera remplacée à partir de lundi par Jerome Powell, a fait ces déclarations sur la chaîne de télévision PBS avant de savoir que Wall Street allait perdre près de 666 points à la clôture vendredi, soit plus de 2,5%, sa plus forte chute depuis juin 2016.

"Je ne veux pas caractériser ce que nous voyons actuellement sur les marchés de +bulle+", a estimé Mme Yellen. "Mais je dirais que les valorisations sont en général élevées", a-t-elle estimé en incitant les investisseurs américains à "rester prudents dans leurs placements".

La Bourse américaine a gagné quelque 30% depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump il y a un an mais a connu vendredi une chute alors que des indicateurs économiques ont fait état d'une accélération de la hausse des salaires ce qui pourrait inciter la banque centrale à remonter ses taux plus vite qu'elle ne l'anticipait.

Evoquant l'économie américaine, Mme Yellen a estimé que "les choses ont l'air d'aller très bien", se félicitant notamment du marché de l'emploi avec un taux de chômage à 4,1%, au plus bas depuis 17 ans "et des salaires semblant augmenter un peu plus vite".

Interrogée sur le fait que le président Donald Trump ne l'avait pas renommée pour un deuxième mandat de quatre ans, Mme Yellen, 71 ans, s'est dite "déçue".

"J'aurais aimé pouvoir faire un deuxième mandat et je l'ai indiqué clairement. Donc je dirais que j'étais déçue" de ne pas être reconduite, a-t-elle confiée, s'exprimant pour la première fois sur le sujet.

Nommée en 2014 par le prédécesseur de Donald Trump, le démocrate Barack Obama, Mme Yellen, également une démocrate, s'est vue préférer Jerome Powell, un républicain comme Donald Trump.

