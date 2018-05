USA: L'essence pousse les prix à la hausse (+0,2%) en avril(CPI)

Washington (awp/afp) - Les prix ont augmenté aux Etats-Unis en avril poussés par ceux de l'essence, selon les chiffres du ministère du Travail publiés mercredi.

L'indice CPI des prix à la consommation a progressé de 0,2% en données corrigées des variations saisonnières par rapport à mars où il avait baissé de 0,1%. Les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%. Sans les prix de l'alimentaire et de l'énergie, il est en hausse de 0,1% pour des attentes de 0,2%.

Les prix de l'essence ont à eux seuls gagné 3% le mois dernier.

Sur un an, la hausse des prix est de 2,5%, a indiqué le ministère et de 2,1% hors alimentation et énergie. Pour les seuls prix de l'énergie, la hausse est de 7,9% sur un an et de 1,4% pour l'alimentation.

L'inflation selon le CPI dépasse ainsi nettement la cible de 2% en glissement annuel de la Réserve fédérale (Fed) mais la Banque centrale prend toutefois davantage en compte un autre indicateur -PCE- basé sur les dépenses réelles des consommateurs, dont l'évolution est généralement plus faible que celle du CPI. L'indice des prix CPE basé sur les dépenses de consommation a progressé lui de 2% en glissement annuel en mars, selon des chiffres publiés il y a dix jours. afp/rp