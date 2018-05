USA: L'essence pousse les prix à la hausse (+0,2%) en avril (CPI)

Washington (awp/afp) - Les prix ont augmenté aux Etats-Unis en avril, poussés par ceux de l'essence, mais moins que prévu par les analystes ce qui rassurait les marchés financiers, selon les chiffres du ministère du Travail publiés jeudi (bien jeudi).

L'indice CPI des prix à la consommation a progressé de 0,2% en données corrigées des variations saisonnières par rapport à mars où il avait baissé de 0,1%. Les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%. Sans les prix de l'alimentaire et de l'énergie, il est en hausse de 0,1% pour des attentes de 0,2%.

Les prix de l'essence ont à eux seuls gagné 3% le mois dernier.

Sur un an, la hausse des prix est de 2,5%, a indiqué le ministère et de 2,1% hors alimentation et énergie. Pour les seuls prix de l'énergie, la hausse est de 7,9% sur un an et de 1,4% pour l'alimentation.

L'inflation dépasse ainsi nettement la cible de 2% en glissement annuel de la Réserve fédérale (Fed) mais la Banque centrale prend toutefois davantage en compte un autre indicateur -PCE- basé sur les dépenses réelles des consommateurs, dont l'évolution est généralement plus faible que celle du CPI.

L'indice des prix CPE basé sur les dépenses de consommation a progressé, lui, de 2% en glissement annuel en mars, selon des chiffres publiés il y a dix jours.

Pour l'instant, la Fed prévoit encore deux hausses de taux cette année après une première décidée en mars qui les a portés dans une fourchette comprise entre 1,50 et 1,75%.

Plusieurs responsables de la Fed ont toutefois souligné qu'elle adopterait une approche "symétrique" de l'inflation en la laissant progresser au-delà de 2% pour une certaine période.

Les prix de l'essence ont progressé en avril dans la foulée de ceux du pétrole, eux-mêmes tirés par les tensions internationales.

LES SALAIRES STAGNENT

Les prix des voitures se sont toutefois affichés en nette baisse en avril avec un recul de 1,6% pour les véhicules neufs et de 0,9% pour ceux d'occasion. Les billets d'avion ont baissé de 2,7%.

Les prix des loyers ont, eux, fortement augmenté (+3,4%) ainsi que ceux des transports (+4,1%) et des services médicaux (+2,2%).

Du côté des salaires, ils n'ont pas bougé le mois dernier et n'ont progressé que de 0,2% sur un an, selon des statistiques publiées séparément jeudi.

"Les prix de l'énergie se démarquent en poussant à la hausse le chiffre de l'inflation, montrant le potentiel de ce secteur pour faire progresser l'inflation cette année, mais l'indice de base reste sous contrôle", a commenté Charles Seville, responsable des Etats-Unis chez Fitch.

Les analystes de Pantheon Economics soulignent pour leur part que l'indice "a été tiré vers le bas par les voitures d'occasion, le prix des abonnements au câble et des billets d'avion mais cela ne durera pas toujours" même si, selon eux, les chiffres d'avril ne devraient pas changer l'orientation actuelle de la Fed.

Chris Low, de FTN Financial, estime pour sa part que "le Comité monétaire de la Fed veut que l'inflation de base se situe au-dessus de 2% sur un an ou deux pour montrer qu'il s'agit d'un objectif et non d'un plafond. Mais le rapport d'aujourd'hui montre que cela ne sera peut-être pas aussi facile que cela".

afp/rp