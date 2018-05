Bourse de Paris : USA-La Cour suprême ouvre la voie à la légalisation des paris sportifs

(Répétition avec précisions au §1)

WASHINGTON, 14 mai (Reuters) - La Cour suprême a rendu lundi une décision susceptible d'aboutir à la légalisation des paris sportifs aux Etats-Unis et de créer un nouveau marché de plusieurs milliards de dollars.

La Haute Cour a donné raison au New Jersey, qui réclame depuis longtemps le droit d'organiser de tels paris. Ce jugement pourrait être le début d'une nouvelle ère pour les grandes fédérations sportives américaines, qui y sont opposées, estimant qu'ils menaceraient l'intégrité des rencontres sportives.

La Cour a ainsi annulé le Professional and Amateur Sports Protection Act fédéral et confirmé la légalité de la loi de 2014 autorisant les paris sportifs dans les casinos et hippodromes du New Jersey, ce qui a déclenché une forte hausse des actions des sociétés de loterie et des casinos à Wall Street.

"La décision de la Cour suprême d'aujourd'hui jette les bases d'un environnement complètement différent, dans lequel nous n'avons jamais opéré jusqu'à présent", a déclaré la NHL (fédération nationale de hockey sur glace) dans un communiqué.

Certains Etats voient dans les paris sportifs, comme dans les jeux de loterie, une source lucrative de recettes fiscales.

L'American Gaming Association estime que le marché illégal des paries sportifs aux Etats-Unis brasse actuellement quelque 150 milliards de dollars (125 milliards d'euros) par an.

Ce jugement est une avancée vers la légalisation des paris sportifs dans de nombreux Etats, et peut-être dans l'ensemble du pays, plutôt que seulement dans certaines Etats comme le Nevada, qui héberge Las Vegas. La loi de 1992 avait banni les paris sportifs dans tous les Etats sauf le Nevada, et, avec des restrictions, dans le Delaware, le Montana et l'Oregon. (Lawrence Hurley, avec Andrew Chung, Hilary Russ et Sinead Carew, Juliette Rouillon pour le service français)