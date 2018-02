USA-La n°3 du département de la Justice compte démissionner-NYT

WASHINGTON, 9 février (Reuters) - La numéro trois du département américain de la Justice, Rachel Brand, a l'intention de démissionner, après neuf mois passés à ce poste, rapporte vendredi le New York Times, qui cite deux personnes ayant été informées de sa décision.

Dans la hiérarchie du département de la Justice, elle vient juste après l'Attorney General adjoint Rod Rosenstein, lequel supervise l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 et sur la possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat républicain, devenu le président Donald Trump.

Le porte-parole du département de la Justice n'a pu être contacté dans l'immédiat par Reuters.

(Sarah N. Lynch Eric Faye pour le service français)