USA-La police sauve 13 enfants séquestrés; les parents inculpés

Treize frères et soeurs âgés de 2 à 29 ans, dont certains étaient enchaînés à leur lit dans une maison en Californie, ont été sauvés par la police et leurs parents inculpés d'actes de torture, ont annoncé lundi les autorités.

Les policiers n'ont pas précisé les motivations des parents qui seront présentées jeudi à la justice.

La police a pu intervenir après avoir été contactée dimanche par un des enfants, une jeune fille de 17 ans, qui a réussi à s'enfuir de la maison, située à Perris, à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles.

Pour donner l'alerte, la jeune fille, que les policiers ont pris au départ pour une fillette d'une dizaine d'années, a utilisé un téléphone trouvé dans la maison, indique un communiqué du bureau du shérif du comté de Riverside publié sur internet.

"Les victimes semblaient sous-alimentées et très sales", indique le communiqué qui précise que sept des enfants sont majeurs.

Les parents des enfants, David Allen Turpin, 57 ans et Louise Anna Turpin, 49 ans, ont été arrêtés et inculpés chacun de neuf chefs de torture et dix chefs de mise en danger de la vie d'un enfant. Ils ont été placés en détention.

Un voisin, contacté lundi par téléphone, a indiqué que le quartier venait d'être construit. Il a dit ne pas connaître les Turpin et n'avoir rien remarqué d'anormal. Le quartier est constitué de maisons basses, selon des images trouvées en ligne. (Scott Malone à Boston e tIan Simpson à Washington; Danielle Rouquié pour le service français)