USA-La réponse démocrate peut-être publiée dans l'affaire russe

par Jonathan Landay

WASHINGTON, 4 février (Reuters) - La commission du Renseignement de la Chambre américaine des représentants se prononcera lundi sur l'opportunité de publier la réfutation démocrate à la note rédigée par la majorité républicaine dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016, apprend-on dimanche.

Cette même commission du Renseignement a publié vendredi, après aval de Donald Trump, la note républicaine controversée. Cette note affirme qu'il y a un parti-pris contre le président Trump au sein de la police judiciaire fédérale (FBI) et du département de la Justice dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe.

La réfutation démocrate met en exergue les lacunes et autres failles de la note républicaine.

La commission se réunira lundi à 17h00 (22h00 GMT) pour voter sur la publication de la réfutation démocrate.

La controverse née de la note de quatre page rédigée par le camp républicain s'inscrit dans le cadre de plusieurs enquêtes, dont celle menée par le procureur spécial Robert Mueller, sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie pour influencer la campagne présidentielle de 2016.

Les démocrates affirment que les républicains ont déformé des informations confidentielles hautement sensibles qui ont été utilisées pour justifier l'extension de la surveillance d'un ancien conseiller de Trump pendant la campagne.

Les démocrates affirment que la note a été écrite de façon à saper l'enquête russe, que le procureur spécial Robert Mueller a reprise en mai après le limogeage par Donald Trump du directeur du FBI James Comey.

Des élus démocrates et républicains ont déclaré dimanche que la note républicaine n'affecterait pas l'enquête de Robert Mueller sur la Russie et ont rejeté l'affirmation de Trump selon laquelle ce document l'innocente.

"Non, bien sûr que non", a déclaré le sénateur démocrate Dick Durbin sur CNN, à propos du fait que la note innocenterait le président.

Trey Gowdy, le président républicain de la puissante commission de surveillance interne du gouvernement de la Chambre des représentants, a lui aussi dit que la note républicaine n'aurait pas d'impact sur l'enquête russe.

"Pas pour moi, non, et j'ai été pratiquement totalement impliqué dans sa rédaction", a déclaré Trey Gowdy selon un entretien qu'il devait donner à la chaîne de télévision CBS. (Avec Doina Chiacu et Lesley Wroughton; Danielle Rouquié pour le service français)