USA-Le Dow Jones a gagné 0,37%, le Nasdaq a pris 0,81%

La Bourse de New York a terminé sur une note positive mercredi, et a inscrit de nouveaux records, portée par les valeurs technologiques, après le compte-rendu de la réunion des 12 et 13 décembre de la Réserve fédérale publié en fin de séance.

Wall Street a conservé ses gains après la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale, où il a été beaucoup question d'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 90,84 points, soit 0,37%, à 24.914,85 points.

Le S&P 500, plus large, a pris 16,20 points, soit 0,60%, à 2.712,01, ayant franchi pour la première fois de son histoire le cap des 2.700 points.

Le Nasdaq Composite a gagné 56,78 points, soit 0,81% à 7.063,68, lui aussi à un plus haut historique, après sa première clôture la veille au-dessus des 7.000 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).