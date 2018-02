WASHINGTON, 2 février (Reuters) - La Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis se prononcera mardi sur un projet de loi destiné à assurer le financement du gouvernement fédéral au-delà du 8 février et d'éviter ainsi un nouveau "shutdown", a déclaré vendredi un assistant républicain.

Il n'a pas fourni de précision sur la durée de la mesure de financement temporaire qui sera soumise au vote, la cinquième depuis le mois d'octobre.

La dernière en date a été votée par le Congrès le 23 janvier après trois jours de fermeture des services gouvernementaux ("shutdown"). Elle autorise le financement de l'Etat fédéral jusqu'au 8 février.

Républicains et démocrates continuent à négocier un accord sur un financement de plus longue durée mais ils ne parviennent pas à s'entendre sur un certain nombre de sujets, notamment les niveaux de dépenses en matière de défense et hors défense pour l'année fiscale en cours, qui s'achèvera le 30 septembre.

(Richard Cowan; Tangi Salaün pour le service français)