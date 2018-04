Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Amazon, Facebook, Alkermes, Compugen, Darden Restaurants)

NEW YORK, 2 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 0,5% à 0,6% pour le Dow Jones et le S&P 500 et de 0,8% pour le Nasdaq :

* AMAZON chute de 1,7% en avant-Bourse après que Donald Trump s'en est pris samedi au numéro un mondial de la distribution en ligne lui reprochant de bénéficier de tarifs trop avantageux de la part des services postaux américains et de ne pas payer assez d'impôts.

* FACEBOOK, pris dans un scandale de collecte de données personnelles, devrait enregistrer un ralentissement plus rapide qu'attendu de ses ventes au deuxième semestre, prévient Brian Wieser (Pivotal Research), l'un des deux seuls analystes de Wall Street à la vente sur la valeur, considéré par ailleurs par TR Starmine comme le meilleur des prévisionnistes sur le réseau social, dont il a revu l'objectif de cours à la baisse de 152 à 138 dollars.

* TESLA recule de plus de 5% en avant-Bourse, après que le constructeur de voitures électriques a annoncé que son Model X impliqué dans un accident mortel le 23 mars était en pilotage automatique.

*IQIYI, filiale de vidéo en streaming du groupe chinois Baidu, qui a plongé jeudi de près de 14% pour sa première journée de cotation au Nasdaq, avance de près de 4% en avant-Bourse.

* ALIBABA gagne 1% en avant-Bourse après l'annonce d'un accord en vue d'acquérir le solde du capital du service en ligne chinois de livraison de produits alimentaires Ele.me qu'il ne détient pas encore.

* WALMART discute avec HUMANA d'une alliance plus étroite, le rachat de l'assureur maladie par le géant de la distribution étant l'une des possibilités évoquées, ont rapporté jeudi des sources au fait des discussions.

* FORD. Le constructeur automobile a versé en 2017 quelque 37 millions de dollars de rémunérations cumulées à ses deux directeurs généraux successifs, Mark Fields jusqu'en mai puis Jim Hackett.

* UNDER ARMOUR. Le fabricant de baskets a révélé jeudi soir que son site internet et son application mobile MyFitnessPal avaient subi un piratage fin février, exposant quelque 150 millions de comptes au vol d'identifiants, de mots de passe et d'adresses mail mais non de données administratives ou bancaires. L'action cédait 3% dans les échanges d'après-Bourse.

* FITBIT chute de plus de 5% en avant-Bourse après que Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours sur le fabricant de bracelets connectés pour sportifs de 5 à 4 dollars et sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* ALKERMES plonge de 17% en avant-Bourse après que la société de biotechnologies a annoncé lundi que les autorités de santé américaines (FDA) avaient rejeté sa demande d'approbation pour son traitement expérimental de la dépression en raison du manque de preuves convaincantes de son efficacité.

* COMPUGEN bondit de 11% en avant-Bourse après avoir annoncé un accord de licence avec MedImmune, filiale du laboratoire AstraZeneca, pour le développement d'anticorps pour le traitement du cancer.

* DARDEN RESTAURANTS. RBC a relevé sa recommandation à "superformance" contre "performance en ligne", estimant que les récents dégagements subis par la valeur offrent un bon point d'entrée.

(Service Marchés)