USA-Les ventes automobiles dopées par la conjoncture et les rabais

par Nick Carey

DETROIT, 3 avril (Reuters) - Les grands constructeurs automobiles ont annoncé mardi une hausse de leurs ventes en mars aux Etats-Unis sur fond de conjoncture économique favorable et de rabais massifs, ce qui fait grimper les actions de General Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Ford à Wall Street.

Les ventes de véhicules neufs de General Motors, premier constructeur américain, ont bondi de 16% le mois dernier, soutenues par les SUV et les pickups à forte marge.

Celles de FCA ont enregistré une croissance de 14%, avec notamment une hausse de 45% des ventes de la marque Jeep, qui a connu un mois record.

Les ventes totales de Ford ont progressé de 3,4% en mars, soutenues par une augmentation de 8,7% des ventes aux flottes. Les ventes aux particuliers ont augmenté de seulement 0,8% sur le mois. Les ventes des pickups F-Series ont en revanche enregistré leur meilleure performance depuis 2000.

Ces performances contrastent avec celles bien plus faibles de février et les actions GM et Ford prennent chacune plus de 2% vers 16h20 GMT tandis que le titre coté à New York de FCA bondit de près de 8%.

L'an dernier, les ventes automobiles aux Etats-Unis ont reculé de 2% après un record à 17,55 millions d'unités en 2016. Elles devraient encore baisser en 2018 en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'arrivée sur le marché de millions de véhicules d'occasion issus des stocks de loueurs qui permettent aux automobilistes d'acheter des voitures presque neuves à moindre coût.

"Mars a été un mois exceptionnel pour nous", souligne dans un communiqué le directeur commercial de GM aux Etats-Unis, Kurt McNeil. "Une économie en pleine croissance et de bons nouveaux produits nous ont permis de mettre en oeuvre avec succès un plan destiné à ravir à d'autres marques leurs clients."

LES STOCKS DE GM BAISSENT

Les stocks de véhicules non vendus chez les concessionnaires GM - un indicateur surveillé de près par les analystes - sont tombés à l'équivalent de 72 jours le mois dernier, contre 85 en février.

Malgré un prix moyen de vente en hausse de 900 dollars (733 euros) au premier trimestre, les rabais de GM ont atteint 14,5% en mars alors que les analystes considèrent qu'ils ne doivent pas dépasser 10%.

GM va par ailleurs cesser de publier ses chiffres de ventes mensuelles de véhicules aux Etats-Unis et ne communiquera plus que sur les ventes par trimestre, le constructeur estimant que les données sur 30 jours ne reflètent pas fidèlement le marché.

On ignore pour le moment si d'autres constructeurs vont lui emboîter le pas.

"Pour le moment, nous maintenons notre publication des ventes sur une base mensuelle", a indiqué un porte-parole de FCA.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes et des journalistes, le directeur commercial de Ford, Mark LaNeve, a déclaré que le constructeur allait étudier l'initiative de GM mais qu'une décision sur le sujet n'était pas imminente.

Les ventes aux particuliers de FCA en mars ont dépassé celles de Ford, le numéro deux américain.

FCA a cependant enregistré une hausse de 22% de ses ventes de véhicules à faible marge aux sociétés de location et aux administrations publiques. Le groupe italo-américain s'est engagé depuis un an dans une politique de réduction des ventes aux flottes.

Toyota Motor a pour sa part annoncé une augmentation de 3,5% de ses ventes en mars, avec une hausse à deux chiffres des ventes de SUV et de pickups qui ont contrebalancé une baisse de 6,1% des ventes de berlines. Les ventes de la berline Camry, un modèle complètement revu, ont reculé de 1,1%.

Contre la tendance, Nissan Motor a accusé une baisse de 3,6% de ses ventes en mars, principalement due à un repli de 8,9% de ses berlines. (Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)