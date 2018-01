USA-Manafort porte plainte contre le procureur spécial Mueller

L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a déposé plainte mercredi contre le procureur spécial Robert Mueller, jugeant qu'il avait outrepassé son autorité légale dans "l'enquête russe" qu'il dirige.

Les poursuites, déposées au civil auprès d'un tribunal du district de Columbia (Washington), impliquent Robert Mueller et le vice-ministre de la Justice Rod Rosenstein, qui l'a nommé procureur spécial en mai afin de diriger l'enquête sur les ingérences russes et les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et Moscou.

Paul Manafort et son associé Rick Gates ont été inculpés en octobre de douze chefs d'accusation, dont conspiration contre les Etats-Unis et blanchiment d'argent dans le cadre de cette enquête.

Paul Manafort accuse Rod Rosenstein d'avoir outrepassé ses prérogatives en donnant au procureur spécial Robert Mueller "carte blanche pour enquêter et engager des poursuites pénales en lien avec tout qu'il pourrait trouver".

Manafort demande en conséquence l'abandon des poursuites à son égard. Son porte-parole s'est refusé à tout commentaire. (Sarah N. Lynch, Julie Carriat pour le service français, édité par Jean-Philippe Lefief)