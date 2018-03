USA: Nissan lance son Altima dans un marché des berlines déprimé

L'Altima et ses concurrentes Camry de Toyota Motor et Accord de Honda Motor avaient chacune suscité un engouement certain à leur époque et les trois constructeurs entendaient proposer une version remise au goût du jour de leur modèle à succès.

Mais depuis que ces investissements ont été consentis, la demande de voitures de milieu de gamme s'est effondrée aux Etats-Unis, au profit des SUV et autres pickups. Les berlines n'ont représenté que 36,8% des ventes en 2017 contre 51,2% cinq ans auparavant.

Sur les deux premiers mois de 2018, les ventes de berlines représentaient 33,3% des ventes de véhicules neufs et elles sont en recul de 12% sur la période comparable de 2017.

Jack Hollis, directeur des ventes et du marketing de Toyota pour l'Amérique du Nord, pense que les ventes de berlines auront représenté autour de 30% des ventes globales d'ici la fin de l'année.

C'est l'été dernier que Honda a lancé sa toute nouvelle Accord, pariant que ce modèle, qui a suscité de bonnes critiques, lui permettrait de maintenir ses ventes dans un marché en déclin. Au lieu de cela, les ventes de la nouvelle Accord ont chuté de près de 16% en février, par rapport à février 2017.

Honda a dit qu'il suspendrait la production de l'usine de Marysville (Ohio) 11 jours durant la période d'avril à juin afin de réduire un gros stock d'invendus.

Des responsable de Nissan, l'associé de Renault, estimaient mercredi, lors du salon de l'automobile de New York, que la nouvelle Altima avait une chance de faire mentir la tendance du moment.

Elle est dotée notamment de certaines caractéristiques d'autonomie aidant le conducteur à rester dans sa file et à respecter une distance de sécurité vis-à-vis du véhicule qui le précède.

"Cette (nouvelle Altima) envoie le message suivant: les berlines sont de retour", a dit Alfonso Albaisa, vice-président senior du "global design" de Nissan.

La concurrence investit plutôt dans les SUV et les pickups et parier sur la berline risque d'être synonyme de remises plus importantes et de profits plus réduits, selon Brian Moody, rédacteur en chef du site Autotrader.

"Si on veut acheter une berline, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va sans doute faire une bonne affaire", résume-t-il.

Cadillac, marque de luxe de General Motors, a choisi d'intégrer de gros véhicules dans sa gamme et d'y réduire le nombre de berlines. "J'imagine que d'autres feront pareil", a dit à Reuters Johan de Nysschen, le patron de la marque Cadillac.

Toutefois, les trois grands constructeurs japonais ont de grosses usines aux Etats-Unis qui ne produisent que des berlines de milieu de gamme comme les Altima, Camry et Accord.

Hollis a dit Toyota continuait sur cette voie. "Nous ne changeons rien et nous continuerons d'investir", a-t-il observé. "Si d'autres veulent prendre leurs distances, ça nous convient; nous aurons plus de part de marché".

(Wilfrid Exbrayat pour le service français)

par Nick Carey