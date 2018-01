USA-Recours accepté contre une condamnation à mort pour racisme d'un juré

La Cour suprême des Etats-Unis a fait droit lundi à la demande d'un détenu noir qui estimait que sa condamnation à mort pour meurtre n'était pas valable parce qu'un juré blanc raciste s'était demandé si les noirs avaient une âme.

Les juges suprêmes, par une décision prise à six voix pour et trois contre, ont rejeté une décision d'une juridiction de niveau inférieur qui n'avait pas voulu prendre en compte la demande du détenu.

Keith Tharpe, qui est âgé de 59 ans, a été condamné en 1991 à l'unanimité d'un jury composé de dix blancs et de deux noirs dans le comté de Jones en Géorgie pour avoir, l'année précédente, kidnappé et violé son épouse dont il était séparé, et tué par arme à feu la soeur de celle-ci.

L'allégation d'un biais raciste se fonde sur une interview de l'un des jurés, effectuée en 1998 par les avocats de Keith Tharpe, et non sur des commentaires faits pendant le procès.

Le condamné va maintenant pouvoir revenir vers une juridiction inférieure et défendre son point de vue.

En 1998, ses avocats, qui préparaient un recours, s'étaient entretenus avec un certain Barney Gattie, membre du jury et décédé depuis.

"Après avoir étudié la Bible, je me suis demandé si les personnes noires avaient même une âme", a déclaré Barney Gattie aux avocats de Keith Tharpe selon des documents judiciaires.

Le juré a ajouté qu'à ses yeux, il y avait deux sortes de noirs, les "gars noirs normaux" et un autre groupe qu'il a décrit en utilisant une insulte raciste.

"Parce que je connaissais la victime et la famille de son mari et que je savais qu'ils étaient tous de bons gars noirs, j'ai eu le sentiment que Tharpe, qui n'était pas dans la catégorie des bons gars noirs dans mon livre, méritait la peine de mort pour ce qu'il a fait", avait dit Barney Gattie.

Trois des juges conservateurs de la Cour suprême, dont Clarence Thomas, le seul noir de la juridiction, ont voté contre la décision rendue lundi. (Lawrence Hurley; Danielle Rouquié pour le service français)