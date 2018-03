USA/Schiste-Concho rachète RSP Permian pour $8 mds

(Actualisé avec précisions, contexte, analystes)

28 mars (Reuters) - Le producteur américain de pétrole et de gaz de schiste Concho Resources a annoncé mercredi le rachat de son concurrent de taille plus modeste, RSP Permian , dans le cadre d'une opération de huit milliards de dollars (6,5 milliards d'euros) qui pourrait donner le coup d'envoi d'un mouvement de consolidation dans le secteur.

Dans le cadre d'une opération entièrement en actions, les actionnaires de RSP Permian obtiendront 0,320 titre Concho, soit 50,24 dollars, par action, ce qui revient à une prime de 29% par rapport au cours de clôture de RSP mardi.

Dette comprise, la valeur de la transaction atteint 9,5 milliards de dollars.

A Wall Street, RSP Permian grimpe de 15,93% à 45,12 dollars vers 16h30 GMT, après un record à 47,17, alors que Concho chute de 8,50% à 143,66.

"C'est une opération significative, avec beaucoup de synergies en perspective", commente Scott Hanold, analyste chez RBC, pour qui la prime de 29% se justifie.

Avec le rachat de RSP, Concho va récupérer 92.000 acres de pour porter son total à 640.000, ce qui en fera le premier exploitant du riche bassin permien, à cheval sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique.

Le projet d'acquisition est le plus important dans le pétrole et le gaz de schiste depuis 2012 et il pourrait donner des idées à d'autres producteurs soucieux d'avancer leurs pions dans cette zone.

La production de pétrole du bassin permien a vivement progressé ces dernières années pour atteindre désormais trois millions de barils par jour et elle devrait augmenter encore de deux millions de bpj d'ici 2025.

Avec les cours du brut léger américain revenus autour de 64 dollars actuellement, les petits producteurs présents sur place deviennent des cibles attrayantes.

Andrew Dittmar, analyste au cabinet d'études PLS, cite ainsi Abraxas Petroleum, Lilis Energy et Jagged Peak Energy comme des cibles potentielles.

John White, chez Roth Capital Partners, ajoute à la liste Approach Resources, Diamondback Energy et Earthstone Energy, parmi d'autres. (Anirban Paul et Ahmed Farhatha à Bangalore, avec les contributions d'Ernest Scheyder et de Gary McWilliams, Juliette Rouillon et Véronique Tison pour le service français)