USA: Surplus budgétaire de 214 milliards de dollars en avril grâce aux impôts

Washington (awp/afp) - Le budget des Etats-Unis a enregistré un excédent de 214 milliards de dollars en avril, soit le chiffre le plus élevé jamais inscrit spécifiquement pour ce mois, a indiqué le Trésor jeudi.

Il était de 182,4 milliards de dollars pour le même mois l'an passé. Sur les sept premiers mois de l'année budgétaire, qui commence le 1er octobre, le déficit est de 385,4 milliards de dollars pour 344 milliards sur la même période l'année précédente, a-t-on précisé de même source.

Les recettes se sont élevées le mois dernier à 510 milliards et les dépenses à 296 milliards. Les impôts payés par les particuliers ont notamment rapporté 314 milliards de dollars aux caisses de l'Etat fédéral alors que les Américains avaient jusqu'au 18 avril pour payer leurs impôts au titre de 2017.

Les impôts dus par les entreprises ont atteint pour leur part 121 milliards de dollars.

Du côté des dépenses, les intérêts payés sur la dette se sont établis à 35 milliards de dollars et atteignent sur les sept premiers mois de l'année budgétaire 201 milliards.

Le Trésor a précisé qu'ajusté de différents éléments saisonniers et de modifications dans le calendrier des recettes et dépenses, l'excédent d'avril est de 150 milliards de dollars contre 140 milliards un an plus tôt. Il est, compte tenu de ces mêmes variations, de 452 milliards depuis le début de l'année budgétaire contre 384 milliards sur la même période l'année précédente.

Le Bureau du Budget du Congrès (CBO), une agence fédérale a estimé que les réductions d'impôts adoptées par l'administration Trump allaient faire grimper le déficit budgétaire américain à mille milliards de dollars d'ici deux ans, soit plus de 5% du Produit intérieur brut (PIB).

Pour 2018, le CBO prévoit un déficit de 804 milliards de dollars, soit 4,2% du Produit intérieur brut (PIB).

afp/rp