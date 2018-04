USA-Vaste opération policière anti-cannabis en Californie

WASHINGTON, 5 avril (Reuters) - Une vaste opération de lutte contre la culture clandestine de cannabis financée par des groupes criminels basés en Chine a été menée mardi et mercredi dans la région de Sacramento, en Californie, a annoncé le département américain de la Justice.

Plusieurs centaines d'agents fédéraux et de policiers ont perquisitionné dans plus de 70 habitations et deux immeubles de bureaux dont la justice pense qu'ils dissimulaient des plantations.

Dans le même temps, le ministère de la Justice a lancé des opérations de saisies et confiscations sur une centaine de lieux de domicile.

Le gouvernement a saisi 61.050 plants de marijuana, plus de 200 kg de drogue transformée et 15 armes à feu.

L'opération ne concerne pas l'usage récréatif du cannabis, qui est légal en Californie depuis le 1er janvier dernier.

L'origine des financements des propriétés de Sacramento servant à la culture du cannabis a été localisée dans la province du Fujian, en Chine. Le chanvre qui y était cultivé était ensuite distribué dans d'autres parties des États-Unis, selon le communiqué du département de la Justice. (Sarah N. Lynch; Danielle Rouquié pour le service français)