USA-Ventes contrastées pour les constructeurs automobiles en janvier

* Le marché automobile US en hausse de 1,0% en janvier

* Baisse de 11% pour les berlines, +8% pour pick-ups et SUV

* Hausse de 1,3% pour GM, recul de 6,6% pour Ford (Actualisé avec chiffres d'Autodata, tableau complet)

par Nick Carey

Les grands constructeurs automobiles américains ont publié jeudi des chiffres de ventes contrastés pour le mois de janvier, les consommateurs continuant à délaisser les voitures de tourisme au profit des pick-ups, SUV et autres crossovers.

Selon le cabinet d'études Autodata, le marché des véhicules légers a progressé de 1,0% par rapport à janvier 2016, avec 1,15 million de voitures vendues. La croissance a atteint 8,0% pour les pick-ups et 4x4 urbains alors que les ventes de voitures de tourisme ont baissé de 10,8%.

En données annualisées et corrigées des variations saisonnières, le marché s'établissait en janvier à 17,12 millions d'unités contre 17,85 millions en décembre, selon Autodata. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 17,2 millions.

En 2017, les ventes avaient baissé de 2% à 17,23 millions d'unités, après un record de 17,55 millions en 2016.

Les professionnels et analystes attendent une nouvelle diminution en 2018 en raison notamment de conditions de crédit moins favorables, sur fond de hausse des taux d'intérêt.

General Motors, le premier constructeur américain, a annoncé une hausse de 1,3% de ses ventes en janvier, grâce à une progression de 16% de ses ventes aux flottes, les ventes aux particuliers ayant reculé de 2,4%. Son pick-up Silverado et son crossover Equinox ont confirmé leur succès, tandis que les berlines Impala et Cruz restent à la peine.

"Toutes nos marques poursuivent leur dynamique sur les segments les plus rentables", a déclaré Kurt McNeil, vice-président commercial de GM dans un communiqué.

De son côté, Ford Motor a annoncé une baisse de 6,6% de ses ventes pour le premier mois de l'année. Les ventes des concessionnaires ont elles reculé de 4,3%.

Le deuxième constructeur automobile américain a fait état d'un prix de vente moyen en hausse de 2.000 dollars (1.605 dollars). Le rabais moyen consenti aux consommateurs a diminué de 200 dollars par rapport à janvier 2017.

Les ventes du pick-up F-Series -le modèle de Ford le plus vendu en Amérique depuis des décennies - ont progressé de 1,6%, tandis que celles de voitures de tourisme ont reculé de plus de 23% par rapport au même mois de 2017.

Les ventes de Toyota ont augmenté de 16,8% le mois dernier, à la faveur d'une forte demande non seulement pour les pick-ups et les SUV du constructeur japonais mais également pour la nouvelle version de la Camry, dont les ventes ont augmenté de plus de 21%.

Celles de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont reculé de 13%. Ses ventes aux flottes ont baissé de 50%, reflétant la stratégie du groupe italo-américain de freiner ce segment peu rentable.

Les ventes des concessionnaires ont progressé de 2%, atteignant leur deuxième meilleur niveau depuis 2001. Celles de son pick-up Ram ont elles reculé de 16%.

Volkswagen a fait état de ventes en hausse de 5,2% par rapport à janvier 2017, à 24.744 unités, tandis que celles de Nissan ont progressé de 10% à 123.538 unités.

Mazda a annoncé ses meilleures ventes pour un mois de janvier depuis 1994, à 24.962 véhicules, soit une hausse de 15%.

