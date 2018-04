USA-Williams nommé à la présidence de la Fed de New York

NEW YORK, 3 avril (Reuters) - Le président de l'antenne de San Francisco de la Réserve fédérale, John Williams, a été promu mardi à la tête de celle de New York, la plus importante puisqu'au coeur de la principale place financière américaine.

Les administrateurs de la Fed de New York ont dit que John Williams, spécialiste reconnu des questions monétaires, succéderait à William Dudley le 18 juin.

Ils ont précisé que le processus de sélection qui a abouti à la désignation de cet homme blanc, âgé de 55 ans, au fait des arcanes de la Fed après des années passées au sein de l'institution, avait été "ouvert et exhaustif", ce qui ne devrait toutefois pas faire taire les critiques sur le manque de diversité dans les recrutements au sein des instances dirigeantes de la Fed.

Son président fraîchement arrivé, Jerome Powell, qui n'est pas économiste, a influé plus que ses prédécesseurs dans le choix en insistant sur la nécessité de retenir un profil avec une expertise sur les questions monétaires, ont dit des sources au fait du processus de recrutement.

Cela peut laisser penser que John Williams incarnera la politique de relèvement graduel de taux d'intérêt lancée sous la précédente présidente de la Fed, Janet Yellen, alors que le rôle traditionnellement dévolu au président de la Fed de New York est d'être l'expert des marchés financiers. (Jonathan Spicer Marc Joanny pour le service français, édité par Bertrand Boucey)