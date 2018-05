USA: baisse des mises en chantier de logements en avril

Washington (awp/afp) - Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont baissé en avril, contredisant des prévisions des analystes, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Elles se sont établies à 1,287 million en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, en diminution de 3,7% après une révision à la hausse des chiffres de mars (1,336 million contre 1,319 million initialement estimé).

Les analystes tablaient, eux, sur une légère hausse, à 1,325 million, mais cette prévision était fondée sur la base des données initiales publiées pour mars (1,319 million).

En revanche, sur un an, les mises en chantier de logements ont continué leur progression (+10,5%).

Les constructions de maisons individuelles, qui représentent les deux tiers du marché en volume, ont augmenté de 0,1%.

Par région, à l'exception du Sud où les mises en chantier ont augmenté de 6,4%, toutes les régions ont connu des reculs marqués comme dans le centre avec une baisse de 16,3% ou dans l'ouest avec une diminution de 12%.

Les permis de construire, dont les données sont moins sujettes à révision et sont considérées comme un baromètre des perspectives du marché, ont baissé de 1,8% le mois dernier à 1,352 million. Sur un an, ils sont en hausse de 7,7%.

Les permis pour les maisons individuelles et les petits immeubles de moins de quatre logements ont augmenté respectivement de 0,9% et 7,5% tandis que les permis pour les immeubles de plus de cinq logements ont diminué de 7,4%.

