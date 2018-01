USA: créations d'emplois dans le secteur privé plus fortes que prévu en janvier

Washington (awp/afp) - Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont continué d'être très solides en janvier, surprenant les analystes par leur vigueur, peu avant la publication des chiffres officiels de l'emploi, selon l'enquête mensuelle d'ADP mercredi.

Le mois dernier, le secteur privé a créé 234.000 nouveaux postes alors que les analystes s'attendaient à 190.000 nouvelles embauches, après 242.000 en décembre (chiffre révisé en légère baisse), a indiqué la firme de fiches de paie.

Ces chiffres très dynamiques sont publiés peu avant la clôture d'une réunion monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui devrait laisser les taux d'intérêt inchangés mais donner une indication sur ses intentions en matière de politique monétaire cette année. Jusqu'ici, la Fed a prévu trois modestes hausses de taux mais ce rythme pourrait être accéléré, jugent de nombreux analystes.

Le gouvernement publiera vendredi les chiffres officiels de l'emploi en janvier. Les prévisions des analystes tablent sur un taux de chômage stable de 4,1%, le plus faible depuis 17 ans, et sur la création de 180.000 emplois nets, encore davantage qu'en décembre.

Selon l'enquête d'ADP qui porte sur le seul secteur privé, les créations d'emplois ont encore dépassé la barre des 200.000 pour le quatrième mois d'affilée.

"Nous avons démarré l'année avec encore un mois de créations d'emplois qui ne fléchissent pas", a déclaré Ahu Yildirmaz, vice-président du département recherche d'ADP.

Pour Mark Zandi, l'économiste en chef de Moody's Analytics qui compile les données pour l'enquête d'ADP, "la poussée du marché du travail continue". "Vu les forts gains d'emplois en janvier, 2018 est en passe de devenir la huitième année d'affilée où plus 2 millions de nouveaux emplois seront créés", a-t-il affirmé. Il a relevé que si cet objectif n'était pas atteint, ce serait parce que "les entreprises risquent de ne pas trouver de personnel pour occuper ces postes".

C'est encore, de loin, le secteur des services qui a largement embauché dans le privé avec 212.000 nouvelles créations de postes. En revanche, le secteur de production de biens n'en a créé que 22.000, dont 12.000 dans le secteur manufacturier.

Par taille d'entreprise, les embauches se répartissent de manière assez équilibrée. Les entreprises de taille moyenne ont engagé 91.000 personnes, les grandes compagnies (500 salariés et plus) 85.000 et les petites entreprises 58.000.

Dans un rapport séparé, le département du Travail a annoncé également mercredi que le coût de l'emploi avait augmenté de 0,6% au dernier trimestre de 2017 et de 2,6% sur l'année, ce qui représente le rythme d'augmentation le plus fort depuis 2015.

