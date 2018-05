USA: début d'une réunion de la Fed qui devrait laisser les taux inchangés

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed) a débuté mardi une réunion de politique monétaire où elle devrait laisser les taux inchangés mais examiner la voie à suivre alors que l'inflation se manifeste.

"Le Comité de politique monétaire (FOMC) a commencé sa réunion à 13H00 locales (17H00 GMT)", a indiqué un porte-parole de la Réserve fédérale.

Un communiqué sera publié mercredi à 18H00 GMT à l'issue de cette réunion ordinaire où il n'y aura pas de conférence de presse du président Jerome Powell.

Les taux d'intérêt au jour le jour ont été légèrement relevés lors de la précédente réunion en mars pour s'établir dans la fourchette de 1,50% à 1,75%. Les acteurs financiers ne s'attendent pas à une autre hausse avant juin.

En revanche, ils vont scruter le langage du communiqué pour déterminer si la Fed est déjà décidée à accélérer les tours de vis monétaires après que l'inflation a enfin atteint la cible de 2% en mars, selon l'indice PCE publié lundi.

Pour l'instant, la banque centrale prévoit seulement deux autres relèvements des taux mais de nombreux économistes pensent qu'elle devra accélérer ce rythme.

L'économiste de FTN Financial Chris Low en doute néanmoins: "il y a une série de discours de participants au Comité monétaire (FOMC)" avant la réunion "soulignant le caractère approprié de la poursuite d'une hausse graduelle des taux d'intérêt même si l'inflation dépasse un peu la cible pendant quelques années".

Si elle doit prévenir une inflation trop soutenue en relevant les taux, la Fed ne veut pas non plus étouffer la croissance en renchérissant le coût des crédits immobiliers, des prêts à la consommation et aux entreprises sans compter le service de la colossale dette américaine.

La tâche de la banque centrale est rendue difficile par les mesures de l'administration Trump, comme l'a souligné récemment le patron de la Fed de New York, William Dudley.

La politique fiscale et commerciale pourrait s'avérer inflationniste, comme les réductions d'impôts qui visent à soutenir la consommation mais alourdissent la dette ou l'imposition de tarifs douaniers qui renchérissent les prix à l'importation.

afp/buc