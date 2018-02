USA: fort recul de l'excédent de la balance des flux de capitaux en décembre

Washington (awp/afp) - L'excédent des flux de capitaux investis à long terme aux Etats-Unis s'est nettement réduit en décembre, selon les données officielles publiées jeudi.

Le solde des flux de capitaux a débouché sur un excédent de 11,9 milliards de dollars après un excédent de 41,2 milliards le mois précédent (chiffre révisé en baisse), a indiqué le département du Trésor.

Cet excédent signifie que les Etats-Unis ont attiré plus de capitaux investis à long terme chez eux en décembre qu'ils en ont investis à l'étranger.

Selon les données du gouvernement qui ne sont pas corrigées des variations saisonnières, cette évolution est notamment liée à une baisse des achats des titres étrangers par les résidents américains.

En termes géographiques et en données brutes, la Chine reste au premier rang des investisseurs avec des avoirs cumulés de 1.184,9 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Elle est suivie par le Japon avec 1.061,5 milliards de dollars et loin derrière par l'Irlande avec 326,5 milliards de dollars et le Brésil à 256,8 milliards.

afp/rp