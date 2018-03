USA: hausse de 1,1% de la production industrielle en février

Washington (awp/afp) - La production industrielle aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en février tirée par le secteur de l'énergie, a indiqué vendredi la Réserve fédérale (Fed).

Elle s'est accrue de 1,1% le mois dernier quand les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%.

Pour janvier, la Fed a révisé en baisse le recul de la production industrielle à -0,3% contre -0,1% initialement estimé.

Sur un an, la production industrielle est en progression de 4,4% en février.

L'indice pour l'extraction de pétrole en février était en hausse de 12% par rapport à février 2017, soit un record depuis que cette statistique existe (1972).

La production manufacturière s'est inscrite en progression de 1,2% en février, sa plus forte hausse depuis octobre, note la Fed. Et sa hausse sur un an s'élève à 2,5%.

La production des biens de consommation a augmenté de 0,1% (+0,5% en janvier) et de 3,7% sur un an.

La production dans le secteur de la construction a bondi de 2,3% après un recul de 1,9% en janvier tandis que la production de matériels de construction a augmenté de 1,6% après une baisse de 0,5% le mois précédent.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est enfin inscrit en hausse de 0,7 point pour s'établir à 78,1%, un plus haut depuis trois ans (janvier 2015).

afp/rp