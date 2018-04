USA: hausse de 18% du déficit budgétaire en mars

Washington (awp/afp) - Le déficit budgétaire des Etats-Unis a continué de se creuser en mars pour atteindre 209 milliards de dollars contre 176 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 18%, selon les chiffres annoncés par le Trésor mercredi.

Les recettes du Trésor ont reculé en mars de 3% pour s'établir à 211 milliards de dollars. Du côté des dépenses, elles ont grimpé de 7% à 420 milliards de dollars.

Sur les six premiers mois de l'année budgétaire, qui commence le 1er octobre, le déficit atteint 600 milliards de dollars contre 527 milliards sur la même période l'année précédente.

Sur l'ensemble de l'exercice 2016-2017, le déficit budgétaire des Etats-Unis avait grimpé de 13,6% à 666 milliards de dollars.

Le Trésor a précisé qu'ajusté de différents éléments saisonniers et de modifications dans le calendrier des recettes et dépenses, le déficit sur le mois de mars est de 165 milliards de dollars contre 134 milliards un an plus tôt.

Le Bureau du Budget du Congrès (CBO), une agence fédérale, avait estimé lundi que les réductions d'impôts adoptées par l'administration Trump allaient faire grimper le déficit budgétaire américain à mille milliards de dollars d'ici deux ans, soit plus de 5% du Produit intérieur brut (PIB).

Pour 2018, le CBO prévoit un déficit de 804 milliards de dollars, soit 4,2% du Produit intérieur brut (PIB)

afp/rp