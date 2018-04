USA: l'activité dans la région de Philadelphie a continué à progresser en avril

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de Philadelphie a continué à progresser en avril alors que les analystes prévoyaient un ralentissement de sa croissance, selon l'indice de l'antenne locale de la Réserve fédérale (Fed) publié jeudi.

L'indicateur s'est établi à 23,2 points, contre 22,3 en mars, alors que les analystes tablaient sur une légère baisse, à 21 points.

L'indice mesure la perception des industriels de la troisième région plus importante de la Réserve fédérale sur la conjoncture à travers l'activité de leur entreprise.

Près de 37% des industriels ont rapporté une accélération de leur activité ce mois-ci alors que 14% ont relevé un ralentissement.

Mais même si l'indice général s'est amélioré, celui des commandes et des livraisons a un peu ralenti tandis que les entreprises ont aussi signalé des prix plus forts à payer comme à facturer. L'optimisme reste de mise pour les six prochains mois, précise l'enquête mensuelle.

afp/rp