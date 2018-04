USA: la Fed simplifie des règles de coussins de capitaux pour les banques

Washington (awp/afp) - La Réserve fédérale américaine a annoncé mardi qu'elle allait simplifier certaines règles d'exigence de capitaux et de tests de résistance pour les grandes banques.

Cette modification devrait être adoptée dans les prochains deux mois après une période de commentaires publics et sera effective pour les prochains tests de résistance bancaires en 2019.

Elle constitue un des premiers gestes, sous l'administration Trump, de simplification des garde-fous financiers qui avaient adoptés après la crise financière de 2008.

La banque centrale propose de créer, pour les banques de plus de 50 milliards de dollars d'actifs, un "coussin de capital de stress" ou SCB (stress capital buffer) qui combinerait le ratio de capital fixe normalement requis au coussin de capital nécessaire qui ressort des tests de résistance.

"Cela conduira à des exigences de capitaux pour les grandes banques qui seront plus spécifiques (à chaque établissement) et plus sensibles aux risques", a affirmé la Fed dans un communiqué.

"Cette proposition simplifie considérablement notre régime de capital tout en maintenant sa vigueur", a déclaré Randal Quarles, vice-président de la Fed chargé de la supervision des banques.

M. Quarles, qui a été nommé par Donald Trump à la Fed, s'est engagé à alléger la réglementation pour Wall Street.

Cette création d'un nouveau coussin de capital de stress SCB permettra aux grandes banques de faire tomber le nombre de différentes mesures de contraintes de fonds propres auxquelles elles doivent se soumettre, de 24 à 14.

Les banques d'importance systémique (GSIB) pourraient avoir "à augmenter légèrement le montant de capital requis", tandis que les plus petites banques verront leurs exigences de capitaux "se réduire légèrement". Dans tous les cas, la nouvelle règle ne devrait contraindre aucune banque à lever de l'argent frais, a souligné la Fed.

Une responsable de la banque centrale a rappelé, lors d'une conférence téléphonique, que depuis la crise le ratio de capitaux propres tangibles des holdings bancaires était passé de 5,5% début 2009 à 12,1% fin 2017. Cela reflète un accroissement de 720 milliards de dollars de capitaux propres (actions ordinaires) portant ceux-ci à un total de 1.200 milliards de dollars, a affirmé cette responsable.

Il y a une trentaine de banques d'importance systémique dont Bank of America, JP Morgan et Citigroup.

Les tests de résistance et exigences de capitaux ont été mis en place à partir de 2009 pour éviter que ne se répète le sauvetage forcé aux frais des contribuables, d'institutions financières vues comme "trop importante pour faire faillite" ("Too big to fail").

