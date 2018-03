USA: la progression de l'activité ralentit dans la région de Chicago en mars

Washington (awp/afp) - L'activité économique dans la région de Chicago a encore ralenti sa progression en mars contrairement aux attentes des analystes, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM publié jeudi.

L'indice s'est établi à 57,4 points chutant de 4,5 points et montrant un ralentissement du rythme d'expansion pour le troisième mois d'affilée. C'est son plus faible niveau sur les douze derniers mois.

Les analystes tablaient sur une infime accélération à 62 au lieu de 61,9 points en février.

Sur un an, l'indice est en hausse de 0,5%.

L'ISM de Chicago est considéré comme un bon baromètre économique de l'ensemble du pays. Il reste largement au-dessus du seuil de 50 points qui délimite la frontière entre contraction et progression de l'activité.

Le rythme d'expansion plus ralenti en mars s'explique par le fait que trois des cinq index composant l'indice ont reculé. Seuls l'emploi et les livraisons continuent de progresser.

L'index sur la production est descendu à son plus faible niveau depuis octobre 2016, celui des nouvelles commandes est revenu en dessous de son niveau d'il y a un an et celui des commandes en souffrance a également baissé.

"Le baromètre de l'activité de Chicago s'est inscrit en hausse au cours des six derniers trimestres, jusqu'au premier trimestre de 2018 où l'arrêt est largement dû à la baisse des commandes et de la production", a noté Jamie Satchi, économiste à MNI Indicators.

