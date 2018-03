USA: le déficit des comptes courants se creuse au 4e trimestre

Washington (awp/afp) - Le déficit des comptes courants aux Etats-Unis s'est creusé plus que prévu au dernier trimestre 2017, selon les chiffres publiés mercredi par le département du Commerce.

Le déficit s'est établi à 128,2 milliards de dollars contre 101,5 milliards (révisé en hausse) au 3e trimestre, soit une augmentation de 26,3%.

Les analystes tablaient sur 125 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, le déficit des comptes courants pesait 2,6% du Produit intérieur brut (PIB) contre 2,1% au trimestre précédent. C'est fin 2005 qu'il avait atteint un record en pourcentage du PIB, grimpant à 6,3%.

Le déficit des comptes courants reflète le déséquilibre entre les Etats-Unis et le reste du monde sur les échanges de biens et de services mais aussi sur les revenus dits primaires (rémunérations, produits des investissements) et secondaires (transferts courants).

Au total, les exportations de biens, de services et les recettes se sont élevées à 878,8 milliards de dollars. Dans le détail, les revenus primaires ont atteint 243,9 milliards de dollars (+ 6 milliards) et les revenus secondaires ont diminué de 5,9 milliards à 35,3 milliards sous l'effet d'une baisse des transferts du gouvernement, essentiellement des amendes et pénalités.

En outre, les exportations de biens ont atteint 400,7 milliards (+14,2 milliards), reflétant essentiellement une hausse des matériaux.

Quant aux importations de biens et services et des paiements de revenus, ils se sont accrus de 43,3 milliards pour s'établir à 1.006,9 milliards. Pour les seules importations de biens, la hausse est de 33,1 milliards à 614,9 milliards de dollars.

Les Etats-Unis sont de très loin les plus grands emprunteurs au monde, finançant l'important déficit de leur commerce extérieur par l'afflux permanent de capitaux dans leur système financier qui plombent leur balance courante.

afp/rp