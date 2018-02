USA: le moral des ménages baisse en janvier à 95,7 points (Uni Michigan)

Washington (awp/afp) - Le moral des ménages s'est très légèrement effrité en janvier, selon l'estimation finale de l'Université du Michigan publiée vendredi, qui souligne sa bonne tenue depuis un an.

Il s'établit à 95,7 points, contre 95,9 points en décembre, où il était déjà en repli. C'est mieux qu'escompté par les analystes qui tablaient, eux, sur 95 points.

"Le moral des ménages est resté largement inchangé depuis plus d'un an à des niveaux très favorables", a commenté Richard Curtin, le chef économiste.

Les hausses à la Bourse et l'adoption de la réforme fiscale ont été largement mentionnées par les personnes interrogées.

"Les ménages s'attendent toujours à une croissance du nombre d'emplois et de leurs revenus mais ils anticipent en même temps une inflation plus forte", ajoute Richard Curtin.

Un élément important, note l'économiste, les achats ont été motivés non pas par les rabais consentis par les enseignes et par des taux d'intérêt bas pour l'immobilier mais par une confiance accrue dans la sécurité de l'emploi, la croissance des salaires et des actifs financiers.

Dans le détail, l'index des conditions actuelles a baissé de 2,9%, pour s'établir à 110,5 points, tandis que l'indice sur les conditions futures a pour sa part progressé de 2,4%, à 86,3 points.

Cet indice est publié alors que le département du travail a annoncé vendredi pour le mois de janvier de solides créations d'emplois (+200.000), une progression des salaires de 2,9% sur 12 mois, soit le rythme le plus rapide depuis plus de neuf ans. Le chômage, lui, est resté à 4,1%, son niveau le plus bas depuis décembre 2000.

Les dépenses de consommation réelles des ménages devraient, elles, augmenter de 2,8% en 2018, estime enfin l'Université du Michigan

afp/rp