USA: léger ralentissement de l'activité manufacturière en avril à 57,3% (ISM)

Washington (awp/afp) - Le rythme de progression de l'activité dans le secteur manufacturier a continué de ralentir en avril, selon l'indice des directeurs d'achats de ce secteur publié mardi par l'association professionnelle ISM.

L'indice ISM manufacturier a perdu 2 points de pourcentage pour s'établir à 57,3% par rapport à mars (59,3, chiffre non révisé). Il reste toutefois pour le 108e mois consécutif bien au-dessus du seuil de 50% délimitant la frontière entre contraction et progression de l'activité. Les attentes des analystes étaient d'un ralentissement plus léger à 58,5%.

Selon l'ISM, la composante de l'indice des prix a poursuivi sa hausse à 79,3% (+1,2 point) mais plusieurs autres ont reculé comme la production (-3,8 à 57,2), l'emploi (-3,1 à 54,2), les stocks (-2,6 points à 52,9 points), les importations (-1,9 à 57,8 points), les nouvelles commandes à l'exportation (-1 point à 57,7 points) et les nouvelles commandes dans leur ensemble (-0,7 point à 61,2 points).

L'indice des livraisons a progressé de 0,5 point à 61,2 points et celui des carnets de commandes de 2,2 points à 62 points.

En avril, 17 des 18 secteurs couverts par l'indice ont connu une expansion dont les produits du bois, les équipements électriques et les produits blancs.

Les analystes de la banque Barclays ont rappelé que cet indice voyait sa progression ralentir depuis février ce qui "vraisemblablement reflète les incertitudes des entreprises face à la rhétorique protectionniste".

Le fait que l'indice reste "confortablement" supérieur à 50 points fait que le chiffre d'avril ne doit toutefois pas être considéré comme trop négatif et les attentes sont d'une poursuite de la solide croissance dans le secteur manufacturier dans les mois à venir, ajoutent ces analystes.

