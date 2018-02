USA: légère baisse de l'activité manufacturière en janvier à 59,1%

Washington (awp/afp) - La progression de l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis a légèrement baissé en janvier, selon l'indice des directeurs d'achats de ce secteur publié jeudi par l'association professionnelle ISM.

L'indice ISM manufacturier a perdu 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 59,1% et le chiffre pour décembre a été révisé également en légère baisse à 59,3%. Il reste toutefois bien au-dessus du seuil de 50% délimitant la frontière entre contraction et progression de l'activité. Les attentes des analystes étaient d'un recul plus prononcé à 58,5% sur la base des 59,7% initialement annoncés pour décembre.

"Cela indique une poursuite de la croissance à des niveaux élevés pour le 17e mois consécutif avec une expansion toujours forte pour les nouvelles commandes et la production même si l'emploi croît à un rythme moins soutenu et les livraisons continuent de rencontrer des difficultés", a indiqué l'association.

En janvier, la composante des nouvelles commandes a baissé de 2 points de pourcentage mais reste élevée à 65,4%. Celle de la production a perdu 0,7 point pour s'établir à 64,5%. L'indice de l'emploi a également perdu 3,9 points à 54,2%.

L'indice des livraisons a progressé de 1,9 point à 59,1 points et celui des stocks de 3,8 points à 52,3 points. Les prix ont eux enregistré une hausse de 4,4 points à 72,7%.

En janvier, 14 des 18 secteurs couverts par l'indice ont connu une expansion dont les textiles, les produits métalliques finis et les plastiques.

L'association note en revanche que quatre secteurs ont enregistré une contraction: les produits d'imprimerie, le bois, l'ameublement et les produits minéraux non-métalliques.

afp/rp