USA: légère hausse des prix à la production en février (0,2%)

Washington (awp/afp) - Les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté un peu plus que ne le prévoyaient les analystes en février, selon les chiffres du département du Travail publiés mercredi.

Ils ont avancé de 0,2% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier et de 2,8% sur un an. Les analystes s'attendaient à une hausse de 0,1% seulement sur le mois.

Hormis les secteurs volatils de l'alimentation et de l'énergie, la hausse des prix de gros est de 0,2% également, conforme aux prévisions des analystes, et de 2,5% sur un an.

Les prix de l'énergie sont en retrait de 0,5% en février, dont -1,6% pour l'essence. Ceux de l'alimentation ont aussi diminué de 0,4%.

Les coûts des transports ont avancé de 0,9%, dont +1,9% pour les billets d'avions.

Globalement les prix des services ont tiré la hausse générale en gagnant 0,3% sur le mois et 2,8% sur un an, un record depuis l'établissement de ces statistiques en 2010.

Les prix des biens eux sont en retrait de 0,1% sur le mois mais en hausse de 3% sur l'année.

Le ministère du travail a publié mardi l'indice des prix à la consommation (CPI) pour février qui a augmenté de 0,2% sur le mois et de 2,2% sur un an.

