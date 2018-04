USA: les commandes de biens durables en hausse en mars grâce à l'aéronautique

Washington (awp/afp) - Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont continué leur progression en mars, tirées par celles du secteur des transports, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Elles se sont élevées à 254,9 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, grimpant de 2,6% alors que les analystes s'attendaient à ce qu'elles avancent de 1,9%.

Le département du Commerce a révisé en hausse l'évolution du mois précédent à +3,5%.

Depuis le début de l'année, les commandes de biens durables, qui portent sur les biens d'une durée de vie de plus de quatre ans sont en hausse de 8,7% par rapport à la même période en 2017.

C'est le secteur des transports dont les commandes ont grimpé de 7,6% qui a tiré la croissance de mars. Les ventes aéronautiques civiles notamment ont bondi de 44,5% tandis que celles d'automobiles ont à peine avancé (+0,1%).

Mais si l'on exclut ce secteur volatil des transports, les commandes de biens durables ont stagné le mois dernier après avoir modestement progressé de 0,9% en février et reculé de 0,3% en janvier.

L'évolution des commandes a été mitigée selon les secteurs. Les commandes de machines-outil ont chuté de 1,7%, accusant leur plus mauvaise performance depuis avril 2016. Celles de métaux sont en hausse de 1,4% et celles d'ordinateurs et de produits électroniques ont augmenté de 1,3%, tirées par les équipements de communications (+8,2%).

afp/ol