USA: les mises en chantier de logements chutent fortement en février (-7%)

Washington (awp/afp) - Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont fortement chuté en février, du fait d'un coup de frein des constructions d'immeubles collectifs, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Elles se sont établies à 1,236 million en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, en repli de 7%, les faisant retomber à leur niveau de décembre. Les analystes ont été surpris par l'ampleur de cette baisse, alors qu'ils prévoyaient 1,283 million départs de nouveaux chantiers.

Sur douze mois, les mises en chantier de logements se sont inscrites en baisse de 4%.

Si les constructions de maisons individuelles ont continué de progresser (+2,9%) le mois dernier avec 902.000 départs de chantier, celles des immeubles collectifs ont brutalement freiné (-28%) avec 317.000 constructions nouvelles.

Le ralentissement des chantiers a été davantage marqué dans les régions du Sud (-7,3%) et de l'Ouest (-12,9%).

Les permis de construire, dont les données sont moins sujettes à révision et sont considérées comme un baromètre des perspectives du marché, ont aussi accusé un recul en février (-5,7%) à 1,298 million.

Là aussi, ce sont les constructions d'immeubles collectifs qui ont ralenti, baissant de 14,6% pour les petits bâtiments (jusqu'à 4 logements) et de 14,8% pour les plus grands immeubles. Le Sud (-12,4%) et l'Ouest (-3,4%) ont tiré la baisse.

Sur un an, cet indicateur des perspectives du marché reste en progrès à +6,5%.

