USA: les prix à l'importation progressent en avril

Washington (awp/afp) - Les prix des produits importés aux Etats-Unis ont progressé de 0,6% en avril portés par ceux du fioul, selon les données du département du Travail publiées vendredi.

Ils avaient baissé en mars de 0,2% selon les chiffres révisés publiés par le ministère qui avait initialement annoncé une stagnation. Il s'agit de la première baisse de cet indice depuis juillet 2017.

Sans les importations de fioul, les prix à l'importation sont en hausse de 0,2% en avril après +0,1% en mars.

Pour le seul fioul, la hausse en avril est de 1,3% (-2,4% en mars).

Sur un an, la hausse des prix à l'importation est de 3,3% et de 1,8% s'il n'est pas tenu compte de ceux du fioul dont les prix ont pour leur part bondi de 18,7% entre avril 2017 et avril 2018.

En avril, les prix des produits alimentaires ont baissé de 0,4% mais ceux des matériaux industriels importés ont avancé de 1%.

Par origine géographique, les prix des produits importés du Canada et de l'Union européenne ont progressé chacun de 0,6% mais ceux de produits venant du Mexique ont baissé de 0,2%.

Ceux de Chine ont également baissé de 0,1% mais ceux du Japon ont avancé de même ampleur.

Le ministère a par ailleurs indiqué que les prix des produits américains à l'exportation ont avancé de 0,6% en avril (+0,3% en mars) et de 3,8% sur un an.

L'évolution générale des prix aux Etats-Unis a été positive en avril (+0,2%), selon l'indice CPI publié jeudi, à cause d'une hausse des prix de l'essence. Sur un an l'inflation s'affiche à 2,5%.

